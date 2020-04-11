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"Ciddiye Alın Bu İşin Şakası Yok!"

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"Ciddiye Alın Bu İşin Şakası Yok!"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Mercek altında' programında Corona Virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 Türkiye'nin durumunun birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyleyen Özlü, "Bu süreç bizi aldatmasın. Bundan sonrası için böyle devam edip etmeyeceği konusunda henüz rahatlayacak kadar veriler bu veriler güvenli değil. Burada halka düşen sorumluluk çok önemliydi. Dün geceki bu market, fırın önlerindeki izdiham, umarım olumlu gidişte olumsuz bir etki oluşturmaz." ifadelerini kullandı. Özlü, "Bu virüse karşı korunmak istiyorsanız evinizde oturun. Evinizde oturursanız yüzde yüz güvenlisiniz. Evden çıkmaz, evinize kimseyi almazsanız bu virüs size bulaşmaz, başkalarını da kendinizi de korumuş olursunuz." dedi.

Özlü’nün açıklamaları şöyle:

"DÜN GECEKİ GÖRÜNTÜLER..."

Avrupa üyeleri ile kıyaslandığında Türkiye ile bariz bir fark var. Baktığınızda herkes bunu görebilir. İtalya, İspanya, Fransa ya da İngiltere gibi değil durum. Türkiye’de şuan tedavi edilemeyen, hastaneye yatırılamayan, yoğun bakıma yatırılamayan bir hasta yok gibi görünüyor.

Bu süreç bizi aldatmasın. Bundan sonrası için böyle devam edip etmeyeceği konusunda henüz rahatlayacak kadar veriler bu veriler güvenli değil. Burada halka düşen sorumluluk çok önemliydi. Dün geceki bu market, fırın önlerindeki izdiham, umarım olumlu gidişte olumsuz bir etki oluşturmaz.

Bilim Kurulu Üyesi Özlüden dikkat çeken sözler: Dün geceki görüntüler...
"HİÇ ŞAKASI YOK"

Bugünkü sokağa çıkma yasağının bu olumlu gidişe katkı sağlayacağını umuyorum. Hiç kimse sokağa çıkmazsa hastalık yayılmaz, bir şekilde kendi kendini durduracaktır. Ama tabi bu denli sıkı sokağa çıkma yasağını ne kadar uygulayabilirsiniz, orasını bilemiyorum. Onlar tabi bizim işimiz değil, biz sağlıkçıyız.

Önümüzdeki günler için beklememiz gerektiğini, bugüne kadar geldiğimiz noktanın iyi olduğunu düşünüyorum.  Ne olur bu işin hiç şakası yok. Bu virüs çok kolay bulaşıyor ve çok insanın ağır hastalığına ve ölümüne yol açıyor. Ciddiye alın ne olur evlerinizde oturun çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Hiç şakası yok.

Bu virüse karşı korunmak istiyorsanız evinizde oturun. Evinizde oturursanız yüzde yüz güvendesiniz. Evden çıkmaz, evinize kimseyi almazsanız bu virüs size bulaşmaz, başkalarını da kendinizi de korumuş olursunuz.

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