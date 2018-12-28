Ciçiş kardeşlerin esra'sı ceza evine girdi

Cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren 'Ciciş Esra' lakaplı Esra Ersoy, "Bekaretimi verdim" dediği eski sevgilisine hakaretten yargılandığı dava sonucunda 3 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Magazin basınında adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Ciciş Esra lakaplı Esra Ersoy, eski sevgilisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekmek için İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu.

KARDEŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ceyda Ersoy, ablasının cezaevine girmesiyle ilgili "Kardeşim adına çok üzgünüm.Konuyla alakalı fazla konuşmak istemiyorum"dedi.

SOSYAL MEDYADA AĞIR İFADELER KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisine yönelik sert ifadeler kullanan Ciciş Esra, daha sonra bu paylaşımlarını kaldırmıştı.

"BEKARETİMİ ONA VERDİM" DEMİŞTİ

Daha önce intihara kalkıştığı haberleriyle gündeme gelen Ciciş Esra, intiharının arkasında bekaretini verdiği 12 yıllık sevgilisi olduğunu söylemişti. Ciciş Esra, intihara kalkıştığı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada "12 yıllık sevgilimdi. Ben ona bekaretimi verdim. Sonra da evli olduğunu öğrendim. Boşanacağını söyledi ama boşanmak yerine geçtiğimiz sene çocuğu oldu" ifadelerini kullanmıştı.