Ciciş Kardeşler serbest bırakıldı!

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, narkotik operasyonunda gözaltına alınmıştı.

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, narkotik operasyonunda gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla Esra ve Ceyda Ersoy kardeşleri Etiler'deki evlerinde gözaltına aldı.

Cicişler gözaltına alınmalarından 2 saat sonra hastaneye sevk edildi. Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirlenmesi için tükürük ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri saat 16.30 sıralarında Etiler'de gözaltına alarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Esra Ersoy, bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin iddiaya göre uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Sanal Devriye' ekipleri tarafından kısa sürede kayıt altına alındı. Esra Ersoy'un, paylaşımı kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı öğrenildi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Ersoy kardeşler, incelenmek üzere kan ve tükürük örneği alınmak üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiler.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersoy kardeşler, savcının talimatıyla hastaneden serbest bırakıldı. Cicişler'i yakalatan fotoğrafın bir süre önce Esra Ersoy tarafından sosyal medyada yayınlanan ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu kullanırken yer aldığı fotoğraf olduğu öğrenildi. Esra Ersoy tarafından yayınlanan ve altında, "Taşcı Ceyda" yazan fotoğraf, 8 beğeni aldıktan kısa süre silinmiş, fakat paylaşımın ekran görüntüsünü alan bir vatandaşın ihbarıyla polis harekete geçmişti.