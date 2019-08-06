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ÇİÇEKÇİYİ ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER

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ÇİÇEKÇİYİ ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları çiçekçiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü.

Darbedilen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtuldu.
Olay, Antalya'da Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü.

SOPAYLA DEFALARCA VURDULAR
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı. Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.

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