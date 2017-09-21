  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADiyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı

Çiçekçide silah ticareti

»
Çiçekçide silah ticareti
ATAŞEHİR'de bir çiçekçiye düzenlenen operasyonda, 12 tabanca ile 56 mermi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçide kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan takibin ardından silah satıldığının doğrulanması üzerine bu akşam saat 17.30'da sözkonusu çiçekçiye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 12 tabanca ile bu tabancalara ait 56 mermi ele geçirildi. 63 yaşındaki çiçekçi B.Y. gözaltına alınırken işyerinin üst katında bulunan evinde yapılan aramalarda ise 4 av tüfeği ile 650 adet fişek ele geçirildi. 

Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan B.Y.'nin dükkanında çiçeğin yanında kaçak silah satışı yaptığının belirlendiği öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken ele geçirilen silahlar balistik için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ?'21 Eylül 2017 Perşembe 10:04
  • TFF'den 8 kulübe puan silme cezası21 Eylül 2017 Perşembe 10:00
  • Çiçekçide silah ticareti21 Eylül 2017 Perşembe 09:55
  • 'Bir terörist örgüt, başka bir terör örgütüne karşı kullanılamaz'21 Eylül 2017 Perşembe 09:50
  • Çeyrek altın ne kadar? (20 Eylül döviz fiyatları)20 Eylül 2017 Çarşamba 10:36
  • Petrol 55 doların hemen üzerinde20 Eylül 2017 Çarşamba 10:35
  • TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bomba yağdırdı20 Eylül 2017 Çarşamba 10:33
  • 32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişiye yakalama kararı20 Eylül 2017 Çarşamba 10:32
  • EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine yaklaşık 4,5 milyon lira ceza20 Eylül 2017 Çarşamba 10:29
  • Diyarbakır'da 183 polisle operasyon: 10 gözaltı20 Eylül 2017 Çarşamba 10:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim