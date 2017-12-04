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CIA'den İran'a Ültimatom

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CIA'den İran'a Ültimatom
ABD İstihbarat Teşkilatı Merkezi (CIA) Başkanı İran'a, Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik yapılabilecek herhangi bir saldırıdan Tahran'ın sorumlu tutulacağına dair bir mektup gönderdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü savunma panelinde yer alan CIA Başkanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu Lideri Tümgeneral Kasım Süleymani'ye, Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıdan Tahran'ın sorumlu tutulacağına dair bir mektup gönderdiğini söyledi. Konuyla ilgili panelde konuşan Pompeo, "Kasım Süleymani'ye bir not gönderdim çünkü Süleymani ordu güçlerinin, Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik bölgeleri tehdit edebileceğini ima etti. Kendisi mektubu okumamış, bunu sorun etmiyorum. Mektupta, gerçekleştirilebilecek herhangi bir saldırıdan kendisinin ve Tahran'ın sorumlu tutulacağından bahsetmiştim. Bu durumu da kendisinin ve İran yönetiminin açık bir şekilde anlamasını istedim" dedi.

Pompeo İran'ın Orta Doğu'daki etkisini arttırmak için çalıştığını iddia ederken, Kansas'lı Cumhuriyetçi milletvekili ABD ve Irak arasındaki nükleer anlaşmaları sırasında, Tahran'ın nükleer programında küçülmeye gitmesi şartıyla yaptırımlarını azaltması konusunda oldukça eleştiri almıştı. Aynı zamanda, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Pakistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Pompeo, Pakistan ülkedeki terör eylemlerine son vermezse, ABD ve CIA güçlerinin, ülkede terör sığınaklarını ortadan kaldıracağına dair bir açıklamada bulunmuştu.

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