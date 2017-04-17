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CHP'Yİ İsyan Ettiren Video

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CHP'Yİ İsyan Ettiren Video
CHP'yi ve Tüm Türkiye'yi isyan ettiren video sosyal medyada yayılma başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Kazım Karabekir İlkokulu'nda 2227 nolu sandıktaki çıkan mühürsüz oyların sandık kurulu tarafından mühür basıldığını belirterek olaya ilişkin çekilmiş görüntüleri basın toplantısında yayınladı.

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