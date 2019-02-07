"CHP'ye kızılsaydı, küsülseydi ben küserdim"

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ile CHP'nin Salihli Belediye Başkanı adayı Mazlum Nurlu'ya destek istedi.

CHP’nin 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Manisa’nın Salihli ilçesine geldi.

Muharrem İnce, CHP Salihli İlçe Başkanlığı binası önünde, Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti’li Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkanı adayı CHP’li Mazlum Nurlu’ya destek istedi.

“HEPİNİZ ADAYIMIZIN ARKASINDA DURACAKSINIZ”

Parti binası önünde hitap eden İnce, “31 Mart yerel seçimleri için Salihli belediye başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok. Hepiniz adayımızın arkasında duracaksınız. Partimiz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış.

Doğrudur, yanlıştır; ama partimiz bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehirin hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi, ben küserdim. Atatürk’ün partisine küsülmez.

Sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00’ye kadar var gücünüzle çalışacaksınız. Bu bir seçimdir. Savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek, bu seçimi kazanacağız” diye konuştu.