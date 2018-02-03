CHP'nin Kurultayı Başladı

CHP'nin 'Adalet ve cesaret' temalı 36'ncı Olağan Kurultayı başladı. Kılıçdaroğlu: Hükümete açık çağrı yapıyorum; Suriye hükümeti ile derhal temasa geçiniz

CHP Kurultayı başladı, AK Parti temsilci göndermedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona giriş yapınca partililer tarafından alkışlandı. Genel Başkan aday adayı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte tribünleri selamladı. Bir süre sonra alana gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte partilileri karanfil atarak selamladı. AK Parti'nin kurultaya temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi.

'EY KILIÇDAROĞLU' KLİBİ VE 'ADALET' FİLMİ GÖSTERİLDİ



Öte yandan sahnenin arkasında yer alan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ey Kılıçdaroğlu" ve "Dinle dinle" sözlerinin yer aldığı kısa klip sık sık gösterildi. Bu sırada partililerin yuhaladığı duyuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı adalet yürüşünün yer aldığı görüntülerden oluşan 'Adalet' filmi gösterildi.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KURULTAYDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda selamlama konuşması yaptı. Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu'nun kurultaya katılamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal. Tedavi görüyor ve şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız Deniz Baykal için. Aramızda olmayan bir diğer milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden talimat üzerine hapishanede tutulmaktadır. Kurultayımızda bütün kurultay üyelerinin ve katılımcıların selamını sevgisini dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan MİT TIR'ları ile ilgili bilgiyi Can Dündar'a verdi diye gözaltına alındı 25 yıla mahkum edildi. Üst mahkeme bozdu ama Hala içerde. MİT tırları ile ilgili tutanağı tutan hakim savcı jandarma komutanı FETÖ'den şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonunu önünde yargı camiasına sormak istiyorum: Terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar bildiği bir sır onlar nasıl olurda devlet sırrı olur. CHP'ye gözdağı vermek için Enis Berberoğlu'nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz, çünkü biz Kuvay-ı Milliyeyiz."

Öte yandan ortak imza ile aday gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurultayın Divan Başkanı oldu.

"FİRAVUN KARŞISINDA MUSA, NEMRUT'UN KARŞISINDA İBRAHİM OLANLARIN KURULTAYIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36'ncı Olağan Kurultayında konuştu. Kurultayın Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 'Bu kurultay Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe'de düşman gemilerine bakıp 'geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin kurultayıdır. Bu kurultay bu ülkede huzur ve barış isteyenlerin kurultayıdır. Partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin ruhunu taşıyan bir kurultaydır. Adalet için cesaret için yola çıkanların kurultayıdır. Firavun karşısında Musa, Nemrut'un karşısında İbrahim olanların kurultayıdır. Zulmün karşısında dilsiz şeytan olmayanların kurultayıdır. Hakkı ve hukuku savunanların kurultayıdır. Toplumda kadını baş tacı yapanların kurultayıdır."



"BU KURULTAY SALONUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ALDATILANLAR YOKTUR"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bu kurultay salonunda terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur. Terör örgütleriyle pazarlık masaları kuranlar yoktur. Devletin kozmik odasını namusunu terör örgütüne teslim edenler yoktur. Terör örgütlerine dönüp ne istediniz de vermedik diyenler yoktur. Bu kurultay salonunda vatan toprağını terör örgütlerine teslim edip Süleyman Şah Türbesini kaçıranlar yoktur. Bu kurultay salonunda kendi vatandaşlarına vergi ödememek için Man Adalarında 1 sterlinlik şirket kuranlar yoktur. Bu salonda sadece ve sadece namussuzlar kadar cesur olmaya ant içmiş namuslular vardır. Bu nedenle bu kurultayımızın adı adalet ve cesaret. Bir arada götüreceğiz adaleti ve cesareti."



"SURİYE HÜKÜMETİYLE DERHAL TEMASA GEÇİN"

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin operasyonuna ilişkin şunları söyledi: "Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine burada selam gönderiyoruz. Afrin milli bir duruşu öngörüyor. Bizde bu duruşumuzu açık ve net dille getirdik. Ama birileri Afrin operasyonunu partisinin kararı gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal'in ordusudur senin değil, mücadele Türkiye içindir senin değil. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa akan kan duracaksa Suriye devletiyle, hükumetiyle temas kurmak gerekiyor. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir. Sorunun çözümünde komşu ülkelerle yakın ilişki kurmak gerekmektedir. Kürt sorunu ve terör sorunu arasındaki hassas dengenin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum adına ister Doğu ister Güneydoğu ister Kürt sorunu deyin bu sorunu çözecek olan parti sadece CHP'dir. Sözüm var millete ilk 4 yıl içinde bu sorunu çözmezsem siyaseti bırakacağım."