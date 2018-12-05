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CHP'nin İstanbul adayı kim olacak?

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CHP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP’nin İstanbul adayına ilişkin kulis bilgisini kaleme aldı.

Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında “Yerel seçim ittifaklarıyla ilgili son durumu görmek için dün TBMM kulislerindeydim” iadelerini kullandı.

“CHP koridorundan çok önemli bilgilerle döndüm. Okuyunca siz de şaşıracaksınız” diyen Zeyrek CHP’nin İstanbul adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtip şunları yazdı:

“Konuştuğum çok önemli bir CHP’li, İYİ Parti’nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğim söyledi. Böylece. CHP’nin İstanbul adayı, IYI Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak. Peki CHP'nin adayı kim? Yüzde 99 Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kaynağım, Kılıçdaroğlu’nun ‘çok tanınmıyor, Binali Yıldırım karşısında zayıf kalır’ diyenlere ‘Yanılıyorsunuz, genç, başarılı, hikayesi olan yepyeni bir isim. Binali Yıldırım da tersine, yıpranmış, İzmir'de seçim kaybetmiş, güven telkin etmeyen bir aday’ karşılığını verdiğini söyledi.”

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