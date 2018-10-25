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CHP'nin İstanbul adayı Abdullatif Şener mi olacak?

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CHP'nin İstanbul adayı Abdullatif Şener mi olacak?
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için partisinin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i aday göstermeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Sevilay Yılman, "Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayı kim biliyor musunuz?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her ne kadar son günlerde Muharrem İnce'nin, 'Önseçim olursa ben de İstanbul'a adayım' ifadelerinden dolayı adı dolaşımda olsa da ben şundan eminim, İstanbul adayı kesinlikle İnce olmayacak" ifadesine yer verdi.

"Çünkü genel merkez önseçim yapılmaması konusunda kararlı. Hal böyle olunca da, zaten bunu ön şart olarak koyan İnce'nin aday olması söz konusu olamıyor" diyen Yılman, şöyle devam etti: 

— Bu arada bir noktanın altını da çizeyim kalın kalın… Dün PM sonrası Kemal Bey'e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti. İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener…

Kılıçdaroğlu'nun daha önce Şener'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday göstermek istediği bilinen bir durum zaten. O nedenle açıkçası çok şaşırmadım İstanbul için bu isim üzerinde yoğunlaşmasına. Çünkü Şener, CHP'lilerin yanı sıra muhafazakarların ve Kürtlerin de oyunu alabileceği bir isim olarak değerlendiriliyor.

 

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