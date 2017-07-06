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CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne saldıracaklardı.. İşte o teröristler

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CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne saldıracaklardı.. İşte o teröristler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığında olduğu belirtilen ve bir minibüsün içinde yakalanan DEAŞ'lıların kimlikleri belli oldu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.

Korteji saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K.’nın 38 UU 962 plakalı minibüsü dün saat 20.30’da İstasyon caddesindeki bir otomobil kiralama firmasından bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı saptandı.

Şirket yetkilisi Birol Aydın, "Kendisinin bir inşaat firmasında şoförü olduğu söyleyen Oğuzhan K. saat 20.30 sıralarında gelerek,ağabeyinin yurt dışından geleceğini onu ve çocuklarını karşılamak için bir minibüse ihtiyacı olduğunu söyledi ve bir haftalığına minibüsümüzü kiraladı. Oldukça sakindi. Bugün öğle saatlerinde polisler gelerek, kendisinin minibüsü bana kiralarken verdikleri sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı suretini istediler. Benim de ifademi aldılar. Aracımızın böyle bir olayda kullanılacak olması bizi üzdü” dedi.595cf9067152d835803f1b13jpg.jpg

1'i KADIN 6 GÖZALTI

Kayseri’nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı Oğuzhan K.’nın bir inşaat şirketinde beton kamyonu şoförü olduğu belirlendi. Oğuzhan K. ile birlikte büyük eylem hazırlığı içinde bulundukları ve DEAŞ militanı olduklarıileri sürülen Emre E. ve Ali M. ile 1’i kadın kişi daha Kayseri’de gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Emniyet kaynakları Oğuzhan Korkmaz’ın, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinden birinde olduğu ve Suriye’den gelen emir üzerine bu eylemi gerçekleştirmek istediği, Emre E. ve Ali M.’ninülke genelinde ses getirecek eylemler yapmaya hazırlandığını belirtti.

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