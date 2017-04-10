CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan ve yönetimi, Milletvekillileri Bihlun Tamaylıgil, Sibel Özdemir, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, Eren Erdem ve Meclis Üyeleri düğünde çifti yalnız bırakmadı.
- BIST 90.653
- Altın 149,986
- Dolar 3,7304
- Euro 3,9451
- İstanbul 13 °C
- Ankara 7 °C
- Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!
- Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Atiba...
- CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU
- İtalyan filminde oynayacak
- Oğan’ın ziyaretinde silahla görülmüştü, adliyeye sevk edildi
- Sibel Can 10 kilo verdi
- Eğer bu olursa sonuç "Hayır" olacak
- Yalçın Akdoğan'ın gündeme oturan paylaşımından açıklama
- Rosie Roff'tan flaş pozlar
- SEÇKİN PİRİLER'E NAZAR DEĞDİ
- Trafik sigortası için önemli gün.. İşte gelen son dakika açıklaması
- Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...
- Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu
- CHP’ye 2 mail geldi; biri ABD’den, diğeri MİT’ten
- ‘Evet’ çıkarsa eyalet sistemine geçilecek
CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU
CHP meclis üyesi Murat Tercan ve Çözüm masası şefi Nilay Deniz'in nikahını Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan. Handan Toprak kıydı.
Etiketler: CHP, DÜĞÜN, AKİF HAMZAÇEBİ, ALİ ŞEKER, ONURSAL ADIGÜZEL, EREN ERDEM
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTUCHP meclis üyesi Murat Tercan ve Çözüm masası şefi Nilay Deniz'in nikahını Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan. Handan Toprak kıydı.
Oğan’ın ziyaretinde silahla görülmüştü, adliyeye sevk edildiSamsun'un Bafra İlçesi’ne ’Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ programında gelen Sinan Oğan’ın esnaf ziyareti sırasında korumaları tarafından farkedilince, polis 19 yaşındaki S.A.’yı üzerindeki kuru sıkı tabancayla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından
Eğer bu olursa sonuç "Hayır" olacakCHP lideri kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Kılıçdaroğlu, "hayır" oylarının önde olduğunu söylerken, sandığa katılımın yüksek olması durumunda sonucun "hayır" çıkacağını iddia etti...
CHP’ye 2 mail geldi; biri ABD’den, diğeri MİT’ten15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile ilgili mailler Kılıçdaroğlu’na değil, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a gönderildi. Erdal Aksünger, bilgileri Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Aytun Çıray ise savcılığa iletti.
‘Evet’ çıkarsa eyalet sistemine geçilecekAnayasa değişiklik çalışmaları ekibinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe başkanlık sistemiyle birlikte büyük kentlerin yeniden yapılanacağını söyledi, Çin’i örnek gösterdi
- 14:58 - Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!
- 14:55 - Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Atiba...
- 14:41 - CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU
- 14:36 - İtalyan filminde oynayacak
- 14:34 - Oğan’ın ziyaretinde silahla görülmüştü, adliyeye sevk edildi
- 14:26 - Sibel Can 10 kilo verdi
- 14:10 - Eğer bu olursa sonuç "Hayır" olacak
- 14:01 - Yalçın Akdoğan'ın gündeme oturan paylaşımından açıklama
- 13:59 - Rosie Roff'tan flaş pozlar
- 13:41 - SEÇKİN PİRİLER'E NAZAR DEĞDİ
- 13:16 - Trafik sigortası için önemli gün.. İşte gelen son dakika açıklaması
- 13:13 - Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...
- 13:10 - Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu
- 12:58 - CHP’ye 2 mail geldi; biri ABD’den, diğeri MİT’ten
- 12:53 - ‘Evet’ çıkarsa eyalet sistemine geçilecek
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim