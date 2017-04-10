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CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU

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CHP'LİLER DÜĞÜNDE BULUŞTU
CHP meclis üyesi Murat Tercan ve Çözüm masası şefi Nilay Deniz'in nikahını Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan. Handan Toprak kıydı.

CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan ve yönetimi, Milletvekillileri Bihlun Tamaylıgil, Sibel Özdemir, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, Eren Erdem ve Meclis Üyeleri düğünde çifti yalnız bırakmadı.

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