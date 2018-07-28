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CHP'li Yaşar Tüzün'den Kurultay açıklaması

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CHP'li Yaşar Tüzün'den Kurultay açıklaması
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını belirterek, "628 delege gerek belgesini WhatsApp'tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir. Bugün itibariyle notere gidip imzalayan delegelerimiz getirecektir. Pazartesi 17.30'a kadar bu süre devam edecektir. Bu sayının 700'e ulaşacağını ve geçeceğini umut ediyoruz. Yeteri sayıda belge elimizdedir" dedi.     

Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısına ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Notere gidip de beyanını imzalayan, 'Bizzat elden getirmek istiyorum' diyen, ayrıca 'Kargo ile gönderdim ama benim beyanım burada' diyen ve belgesinin fotoğrafını WhatsApp'tan çekip gönderen arkadaşımız var. En ufak kuşkumuz yok bunlardan.  Pazartesi gününe kadar ıslak imzalı belgeler elimizde olacaktır. Elimizde bulunan WhatsApp'tan sayılar mevcuttur. Bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi Ankara’da bulunan notere tespit ettirdik. Bize ulaşan toplam belge sayısı 559'dur. Dolayısıyla CHP bin olağanüstü kurultayın toplanması için yeter sayı elimizde mevcuttur. 628 delege gerek belgesini WhatsApp'tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir. Bugün itibariyle notere gidip imzalayan delegelerimiz getirecektir. Pazartesi 17.30’a kadar bu süre devam edecektir. Bu sayının 700'e ulaşacağını ve geçeceğini umut ediyoruz. Yeteri sayıda belge elimizdedir."

 

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