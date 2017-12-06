CHP'li Vekilin Mal Varlığına El Koyuldu!

"Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP'li Aykan Erdemir'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına konuldu.

CHPli eski vekilin mal varlığına el kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı' iddiasıyla soruşturma yürütülen CHP’li eski vekil Aykan Erdemir'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu. Erdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.