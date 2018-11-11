CHP'Lİ vekilden Diyanet İşleri Başkanı'na sert sözler!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'na ziyaretini eleştirdi.

Özel, "Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygıyla eğilirken, hepimiz telefonlarımızda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nı gördük. Yunanı, Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin, 1 dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’na ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde ziyareti değerlendiren Özel, “Bugün 10 Kasım. Bugün Atatürk’e saygıların sunulduğu, Atatürk’ün Anıtkabir’de ziyaret edildiği, meydanlarda Atatürk anıtlarının önüne çelenk konulduğu, Atatürk’ün anıldığı gün. Bugün ona herkes ziyarette bulunuyor. Ama bir kişi bugün farklı bir ziyaret yaptı. O kişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki Ali Erbaş bugün, fesli Deli Kadir’i ziyaret etti. Atatürk, dinimiz doğru öğrenilsin, iyi öğrenilsin, herkes tarafından öğrenilsin diye Diyanet İşlerini kurdu. Bu meczuplar, bu şarlatanlar insanları kandırmasın diye, bu Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki kişi, bugün gitti Atatürk’ten nefret eden Mısıroğlu’nu ziyaret etti” dedi.ERDOĞAN’A ‘GÖREVDEN AL’ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Erbaş’ı bir önce görevden alması çağrısı yapan Özel, “Bu sabah, Anıtkabir’e giden Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz. Sen Anıtkabir’e giderken, senin atadığın, senin arkasında durduğun adam Mısırlıoğlu’nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranışın Anıtkabir’deki davranış değil. Eğer bu adamı 1 dakika bile görevde tutarsan, dönüp de Atatürk’e karşı, saygı gösteriyormuş, onu anıyormuş gibi yapma” diye konuştu.

ÖZEL’DEN “HARAM OLSUN” TEPKİSİ

Ziyaretten duyduğu rahatsızlığı vurgulayan Özel, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sana söylüyoruz. Bizim vergilerimizle aldığın o maaşın her bir kuruşu haram zıkkım olsun. O parayı yemek, o parayla geçinmek, o parayla mutlu olmak sana nasip olmasın. Bugün saat tam 9’u 5 geçe hepimiz Atatürk’ün önünde saygıyla eğilirken, hepimiz telefonlarımızda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk’ten nefret eden bu adamı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı’nı gördük. Yunanı, Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin 1 dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan onu görevde tutmaya devam ederse, bugün gittiği ziyaretin, deftere yazdığı notların, bıraktığı çelengin hiçbir anlamı yoktur ” dedi. DHA