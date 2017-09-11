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CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı

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CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, partisinin Burdur İl Başkanı Barış Ayten ile birlikte, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Gazi İlkokulu'nun dış duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alarak İl Milli Eğitim Müdürü Mah

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve İl Başkanı Barış Ayten, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve yıkımına birkaç gün önce başlanan merkez Atatürk Caddesi'ndeki Gazi İlkokulu'na gitti. Göker ve Ayten, okul binasının dış duvarında asılı duran Türk bayrağı ve Atatürk posterini indirdi.

'ATATÜRK'ÜN DEĞERİ İNŞAAT DEĞİL BAŞ KÖŞEDİR'

Milletvekili Göker, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni başlayacak eğitim öğretim yılının ilk dersini Atatürk'ün evlatlarına, Atatürk'ün çocuklarına, onun izinde olanlara vermek için buradayız. Kendi makam odasına Atatürk'ümüzün resmini asmak zihniyetinden yoksun bir müdür, bugün de Atatürk'ün resmini ardiyeler içinde, yıkım içinde bırakıyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri inşaat değil baş köşedir. Bunun da böyle bilinmesi gerekir" diye konuştu. Göker, Mahmut Bayram'ın eğitimin başkenti Burdur'a yakışmadığını belirterek, "Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

MÜDÜRÜN MAKAMINA GİRDİ

Göker ve Ayten, yanlarına aldıkları bayrak ve posteri, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a teslim etmek üzere makamına gitti. Müdür Bayram'ın özel kalemine gelen Göker ve Ayten, sekreterine Bayram'ı ziyarete geldiklerini söylemesini istedi. Bayram'ın makamına giren sekreter kısa süre sonra dışarı çıktı. Göker'in, "Kiminle görüşüyor içeride" diye sorduğu sekreter, "Şube müdürü ve müdür yardımcımız var. Randevu olmadığı için kabul etmiyor" yanıtını verdi. Sonrasında Göker, "Ben gireyim" deyip kapıya yöneldi. Sekreter kadının engellemelerine rağmen Göker ve Ayten, kapıyı açıp Bayram'ın makamına girdi.

'SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Milletvekili Göker içeri girdiğinde, toplantı halindeki Mahmut Bayram'a, "Gümüşlüğünüze gösterdiğiniz özeni Atatürk'ümüze ve bayrağımıza da göstermenizi temenni ediyorum. Gazi İlkokulu'nun yıkıntılarını kapatmak için bunları kullanamazsınız. Oradan almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

Göker ve Ayten daha sonra ellerindeki bayrak ve posteri Mahmut Bayram'ın makamının yanındaki misafir koltuğunun üzerine bırakıp, "Toplantınıza devam edebilirsiniz" diyerek odadan ayrıldı. Yaşananlar sırasında Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ise herhangi bir tepki vermeden Göker'i dinledi.

MAKAMDA ATATÜRK PORTRESİ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, geçen hafta da İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın yeni yapılan ve 28 Ağustos'ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında çekilen fotoğraflarda, odasında Atatürk portresi bulunmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti. Bugün ise Mahmut Bayram'ın makamındaki duvara üzerinde Atatürk'ün portresi ve Atatürk imzalı 'Millete efendilik yoktur. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur' sözlerinin yazılı olduğu tablonun konulduğu görüldü.

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