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CHP'li Tanrıkulu'na SİHA soruşturması

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CHP'li Tanrıkulu'na SİHA soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak" suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi uyarınca, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma ba

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, twitter hesabından, devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü iddiasıyla bir mesaj paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak" suçunu düzenleyen TCK'nun 301. maddesi gereğince yürütüleceği bildirildi. Söz konusu madde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis öngörüyor.

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