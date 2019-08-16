CHP'Lİ TANAL'DAN, DEMET AKALIN'LA İLGİLİ PAYLAŞIMA SERT YANIT!

Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırmıştı. Tanal bu sefer de Demet Akalın'la ilgili bir habere tepki gösterdi.
"KEŞKE DEMET AKALIN'IN KÖPEĞİ OLSAM"
Kızı Hira'nın İstanbul'daki köpeğini özlemesi sonucu Akalın'ın köpeği Bodruma getirtmek için 2 bin 200 TL'ye VIP araç kiralaması çok konuşulmuştu.
Twitter'da bir kullanıcı bu haberi alıntılıyarak ''Keşke Demet Akalın'ın köpeği'' olsam dedi.
"İKTİDARIN YANDAŞI OLMAK BÖYLE BİR ŞEY"
CHP'li Tanal haberi bu yorumla birlikte alıntılayarak ''Para, mal gibi şeyleri elde etmiş; açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar, yoksulların çektikleri sıkıntıyı, içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar.Asgari ücretlinin halinden anlamaz.İktidarın yandaşı olmak böyle bir şey!'' şeklinde tepki gösterdi.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırmıştı. Tanal bu sefer de Demet Akalın'la ilgili bir habere tepki gösterdi.
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