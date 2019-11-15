CHP'Lİ TANAL ERDOĞAN'IN HEYETİNDEKİ O İSMİ YORUMLADI: MHP AKP'YE KAYYUM ATAMIŞ!

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen çalışma yemeği toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu de yer aldı.

Medyafaresi.com’da Hülya Karabağlı’nın özel haber’ine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisine eşlik etmesinin perde arkasında AK Parti’nin almış olduğu kararların ‘denetlenmesi’ olarak yorumladı.

Tanal, “AK Parti, MHP’ye teslim olmuş durumda. Artık şu anda uygulanan politikalar MHP ile AK Parti birlikte bu politikalar ikisinin ortak ürünü ama adeta burada AK Parti’ye kayyum atandığını gösteriyor” dedi.

CHP’li Tanal, ABD gezisinin çarpıcı karesiyle ilgili Medyafaresi.com'a şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla birlikte Amerika’ya gittiler. Enteresan, dikkati çeken bir husus, o toplantıda MHP’li milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu’nun da toplantıda olduğunu gördük.

Sayın Aksu’nun, MHP’li milletvekilinin statüsü neyse milletvekili olarak benim de statüm o. Neden, MHP milletvekilleri toplantıya katılmış, katılmışsa demek ki MHP, AK Parti’ye güvenmiyor.

Demek ki burada sürekli AK Parti’nin almış olduğu kararların içerisinde mutlak süratle ama işin perde arkasında ama işin işinde ama dolaylı ama doğrudan direktmen MHP bunu denetliyor, aslında burada şunu gösteriyor, AK Parti, MHP’ye teslim olmuş durumda.

Artık şu anda uygulanan politikalar MHP ile AK Parti birlikte bu politikalar ikisinin ortak ürünü ama adeta burada AK Parti’ye kayyum atandığını gösteriyor. Bir kayyumluk müessesesi AK Parti’de gerçekleşmiş oldu ama Amerika’da enteresan mektupla ilgili Cumhurbaşkanı’nı hakaret edici Türk Milletini küçük düşürücü o cümlelerle ilgili hiçbir şey gündeme gelmedi, bunu da kınıyorum.

Bu sebepten dolayı gidildiği halde hiç bunlar gündeme gelmedi her şey güllük gülistanlıkmış gibi hiçbir şey olmamış gibi sanki o mektup Mahmut Tanal’a gönderilmiş gibi bir algı yaratıldı, maalesef Türk Milletinin beklendiği bir şekilde bu toplantı yansıtılmadı”

(Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com Özel Haber)