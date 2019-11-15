  • BIST 104.878
  • Altın 271,007
  • Dolar 5,7456
  • Euro 6,3390
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

CHP'Lİ TANAL ERDOĞAN'IN HEYETİNDEKİ O İSMİ YORUMLADI: MHP AKP'YE KAYYUM ATAMIŞ!

»
CHP'Lİ TANAL ERDOĞAN'IN HEYETİNDEKİ O İSMİ YORUMLADI: MHP AKP'YE KAYYUM ATAMIŞ!
Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen çalışma yemeği toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu de yer aldı.

Medyafaresi.com’da  Hülya Karabağlı’nın özel haber’ine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisine eşlik etmesinin perde arkasında AK Parti’nin almış olduğu kararların ‘denetlenmesi’ olarak yorumladı.

Tanal,  “AK Parti, MHP’ye teslim olmuş durumda. Artık şu anda uygulanan politikalar MHP ile AK Parti birlikte bu politikalar ikisinin ortak ürünü ama adeta burada AK Parti’ye kayyum atandığını gösteriyor” dedi.

mahmut-tanal14112019jpg.jpg

CHP’li Tanal, ABD gezisinin çarpıcı karesiyle ilgili Medyafaresi.com'a  şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla birlikte Amerika’ya gittiler. Enteresan, dikkati çeken bir husus, o toplantıda MHP’li milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu’nun da toplantıda olduğunu gördük.

Sayın Aksu’nun, MHP’li milletvekilinin statüsü neyse milletvekili olarak benim de statüm o. Neden, MHP milletvekilleri toplantıya katılmış, katılmışsa demek ki MHP, AK Parti’ye güvenmiyor.

Demek ki burada sürekli AK Parti’nin almış olduğu kararların içerisinde mutlak süratle ama işin perde arkasında ama işin işinde ama dolaylı ama doğrudan direktmen MHP bunu denetliyor, aslında burada şunu gösteriyor, AK Parti, MHP’ye teslim olmuş durumda.

Artık şu anda uygulanan politikalar MHP ile AK Parti birlikte bu politikalar ikisinin ortak ürünü ama adeta burada AK Parti’ye kayyum atandığını gösteriyor. Bir kayyumluk müessesesi AK Parti’de gerçekleşmiş oldu ama Amerika’da enteresan mektupla ilgili Cumhurbaşkanı’nı hakaret edici Türk Milletini küçük düşürücü o cümlelerle ilgili hiçbir şey gündeme gelmedi, bunu da kınıyorum.

Bu sebepten dolayı gidildiği halde hiç bunlar gündeme gelmedi her şey güllük gülistanlıkmış gibi hiçbir şey olmamış gibi sanki o mektup Mahmut Tanal’a gönderilmiş gibi bir algı yaratıldı, maalesef Türk Milletinin beklendiği bir şekilde bu toplantı yansıtılmadı”

(Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com Özel Haber)

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ECE ERKEN GÖZYAŞLARIYLA YAYINI TERK ETTİ!15 Kasım 2019 Cuma 12:39
  • ÖZGE ULUSOY'DAN FLAŞ AYRILIK AÇIKLAMASI!15 Kasım 2019 Cuma 12:29
  • ERTAN SABAN'IN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ GÜZEL KİM?15 Kasım 2019 Cuma 12:18
  • ALİŞAN'DAN MAHSUN KIRMIZIGÜL'E ŞOK SÖZLER: 'HER YERE DÖNEBİLİR...'15 Kasım 2019 Cuma 12:04
  • YİNE YAKALANDILAR! BERRAK TÜZÜNATAÇ VE BERK SUYABATMAZ İÇİN BOMBA İDDİA!15 Kasım 2019 Cuma 11:52
  • KIVANÇ TATLITUĞ'DAN O SORUYA TEPKİ: "TAM ADAMINA SORDUNUZ!"15 Kasım 2019 Cuma 11:37
  • AYŞEGÜL DEMİRHAN FRANSIZ ELLE DERGİSİNİN KAPAĞINDA YER ALDI!15 Kasım 2019 Cuma 10:48
  • AKP’Lİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TRABZONLULAR İÇİN SKANDAL İFADELER!15 Kasım 2019 Cuma 10:34
  • İTALYAN AŞKI PAHALIYA PATLADI!15 Kasım 2019 Cuma 10:02
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİNDEN TRAKTÖRLE GEÇİN GİBİ LAFLAR EDİYORLAR!15 Kasım 2019 Cuma 09:49
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim