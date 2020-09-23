CHP’li Sertel Ersin Düzen’in aldığı maaşı belgeleriyle açıkladı

Fatih Altaylı TRT’de Stadyum programını yapan Ersin Düzen’in ayda 400 bin lira aldığını söylemişti. Ersin Düzen ise verdiği yanıtta bunun iftira olduğunu belirtmişti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise çarpıcı bir noktaya değindi.

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT’de program yapan Ersin Düzen’in 400 bin lira TRT’den 100 bin lira da TFF’den maaş aldığını öne sürmüştü.

“RIDVAN DİLMEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTU”

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ”Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT’den, 100 bin TL de TFF’den alıyor. Rıdvan Dilmen’in söylediklerinin %95’i doğrudur. %5’ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen’in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım” ifadelerini kullandı.

‘EKRANLAR BENİM YÜZÜMÜ GÖRMEYECEK’

Ersin Düzen de Fatih Altaylı’ya verdiği yanıtta “Fatih Altaylı benim için ayda TRT’den 400 bin TL, TFF’den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?” demişti.

CHP’Lİ SERTEL BELGELERLE KONUŞTU

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Ersin Düzen ile ilgili çok önemli belgeler paylaşarak şunları yazdı:

1-Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı.Hüseyin Ersin Düzen i’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.