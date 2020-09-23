  • BIST 1.103
  • Altın 465,759
  • Dolar 7,6750
  • Euro 8,9750
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

CHP’li Sertel Ersin Düzen’in aldığı maaşı belgeleriyle açıkladı

»
CHP’li Sertel Ersin Düzen’in aldığı maaşı belgeleriyle açıkladı
Fatih Altaylı TRT’de Stadyum programını yapan Ersin Düzen’in ayda 400 bin lira aldığını söylemişti. Ersin Düzen ise verdiği yanıtta bunun iftira olduğunu belirtmişti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise çarpıcı bir noktaya değindi.

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT’de program yapan Ersin Düzen’in 400 bin lira TRT’den 100 bin lira da TFF’den maaş aldığını öne sürmüştü.

Fatih Altaylı TRT’de Stadyum programını yapan Ersin Düzen’in ayda 400 bin lira aldığını söylemişti. Ersin Düzen ise verdiği yanıtta bunun iftira olduğunu belirtmişti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise çarpıcı bir noktaya değindi.

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT’de program yapan Ersin Düzen’in 400 bin lira TRT’den 100 bin lira da TFF’den maaş aldığını öne sürmüştü.

“RIDVAN DİLMEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTU”

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ”Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT’den, 100 bin TL de TFF’den alıyor. Rıdvan Dilmen’in söylediklerinin %95’i doğrudur. %5’ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen’in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı TRT’de Stadyum programını yapan Ersin Düzen’in ayda 400 bin lira aldığını söylemişti. Ersin Düzen ise verdiği yanıtta bunun iftira olduğunu belirtmişti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise çarpıcı bir noktaya değindi.

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT’de program yapan Ersin Düzen’in 400 bin lira TRT’den 100 bin lira da TFF’den maaş aldığını öne sürmüştü.

“RIDVAN DİLMEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTU”

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ”Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT’den, 100 bin TL de TFF’den alıyor. Rıdvan Dilmen’in söylediklerinin %95’i doğrudur. %5’ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen’in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım” ifadelerini kullandı.

‘EKRANLAR BENİM YÜZÜMÜ GÖRMEYECEK’

Ersin Düzen de Fatih Altaylı’ya verdiği yanıtta “Fatih Altaylı benim için ayda TRT’den 400 bin TL, TFF’den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?” demişti.

CHP’Lİ SERTEL BELGELERLE KONUŞTU

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Ersin Düzen ile ilgili çok önemli belgeler paylaşarak şunları yazdı:

1-Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı.Hüseyin Ersin Düzen i’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.

screen-shot-2020-09-23-at-13.51.58.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları Meclis’e taşındı22 Eylül 2020 Salı 15:42
  • Rıza Sarraf’ın 5.8 milyar dolarlık ‘Organize Yolsuzluk’ dosyası22 Eylül 2020 Salı 15:23
  • Rusya doğumlu ABD vatandaşı gazetecinin İstanbul’da şüpheli ölümü!22 Eylül 2020 Salı 15:06
  • Hürriyet Gazetesi'nin tirajı neden düşüyor?22 Eylül 2020 Salı 15:02
  • Turkuvaz Medya Grubu'ndan Rıdvan Dilmen'e sert cevap!22 Eylül 2020 Salı 14:57
  • ‘Bazı dernekler silahlanıyor’ iddiası! 'Cübbeli Ahmet' ifadeye çağrıldı...22 Eylül 2020 Salı 14:53
  • Rusya ikinci koronavirüs aşısında tarih verdi22 Eylül 2020 Salı 14:49
  • Şeytan eteğindeki taşları döktü22 Eylül 2020 Salı 13:26
  • A Spor’da kıyamet koptu! Evren Turhan canlı yayını terk etti!22 Eylül 2020 Salı 13:22
  • Ersin Düzen'den Fatih Altaylı'ya hodri meydan22 Eylül 2020 Salı 13:04
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim