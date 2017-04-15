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CHP’li Öztunç’tan iddia: O anket için para aldı

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CHP’li Öztunç’tan iddia: O anket için para aldı
CHP'li Ali Öztunç, referandum için 'yüzde 60 evet' açıklayan A&G araştırma şirketi sahibi Adil Gür’ün AKP’den para alarak bu sonucu ortaya attığını öne sürdü.

CHP PM üyesi Ali Öztunç, referandumda yüzde 60 ‘evet' çıkacağını açıklayan AG araştırma şirketi sahibi Adil Gür'ün AKP'den para alarak bu sonucu ortaya attığını öne sürdü. Öztunç SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Adil Gür, Ankara’da Çukurambar'daki Pelit Pastanesi’nin üst katındaki binanın 2. katında AKP’den aldığı para karşılığı bu sahte anketi açıkladı. AKP’lilerle yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamak zorundadır. Anketlerle hayır diyenleri umutsuzluğa sürüklemek istiyorlar. Sandıkta hile yapmak için sahtekarlara yalan anketler yayınlatıyorlar. Kimse inanmasın. Adil Gür para içi yapıyor bu işi. Seçim zamanların bazı anket firmaları siyasi partilerin kapısını çalar. Para karşılığı sonuç satarlar. Geçtiğimiz seçimlerde yapılan birçok ankette bunu yaşadık. İktidar da evet eğilimi olan tabanını konsolide etmek için anket yalanına başvuruyor. Memleket meselesi para karşılığı göz boyayan anket sonucu çıkaran kişisel çıkarlarının önünü kesecektir.

YÜZDE 55 HAYIR DEMİŞTİ…

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, Adil Gür’e ateş püskürdü. Yarkadaş şunları söyledi:

”Adil Gür, kamuoyu araştırmacısı değil “kamuoyu oluşturmacısıdır. Gür, Başbakan Binali Yıldırım’ın isteği üzerine, tam üç aydır İzmir’e kamp kurmuş ve AKP-saray-evet için çalışma yapmıştır. Adil Gür’ün yaptığı hiçbir açıklama ciddiye alınmamalıdır. CHP’li başkanlara telefonda “Evet 45, Hayır 55” diyen Gür, Evet’in yüzde 60’a çıktığını uydurmaktadır. Gür, AKP ve AKP’nin yönettiği kurumlarla olan ticari ilişkilerinin dökümünü internet sitesinde yayınlamak zorundadır.

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