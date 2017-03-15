CHP’li Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rezerv cevabı

Cumhurbaşka'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası'nın rezervi 120 milyar dolar. Bu güç birilerini ürkütüyor." açıklaması üzereine CHP Tekirdağ Milletvekili ve Ekonomist Faik Öztrak, altın dahil brüt rezervin 3 Mart itibariyle 106 milyar dolar olduğu

CHP Tekirdağ Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın döviz rezervi ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Öztrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Bankası altın dahil brüt rezervinin 3 Mart itibariyle 106 milyar dolar olduğunu öne sürdü.



Cumhurbaşkanına göre TCMB'nin 120 milyar $ rezervi birilerini ürkütüyormuş.Altın dahil "ürküten"

Tweerlerinde bazı gelişmekte olan ülkeler ile BRIC ülkelerinin rezerv bilgilerinin yer aldığı tabloyu paylaşan Öztrak, TCMB’nin sahip olduğu net rezerv miktarının 30,7 milyar dolar olduğunu belirtip, iki aylık ithalata yetmediğini iddia etti.



Cumhurbaşkanına göre TCMB'nin 120 milyar $ rezervi birilerini ürkütüyormuş.Altın dahil "ürküten" brüt rezerv 3 Mart itibariyle 106 milyar $.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Tıp Bayramı programında yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini eleştirmiş, “Merkez Bankası’nın rezervi 120 milyar dolar. Bu güç birilerini ürkütüyor. Türkiye kaynaklarını çeşitlendirdi” demişti.





İHA’nın servis ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Mart ile biten haftada 1 milyar 217 milyon dolar azalarak 105 milyar 883 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 91 milyar 89 milyon dolardan 89 milyar 235 milyon dolara geriledi.

Altın rezervlerinde ise 3 Mart haftasında 637 milyon dolar yükselerek 16 milyon 11 dolardan 16 milyar 648 milyon dolara çıktı.