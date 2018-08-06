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CHP'li Muhaliflerden Son Dakika Kurultay Açıklaması

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CHP'li Muhaliflerden Son Dakika Kurultay Açıklaması
CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada olağanüstü kurultay için geçerli sayılan imza miktarının 569 olduğu, 31 kişinin imza verip geri çektiği belirlendi.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.

31 KİŞİ İMZAYI GERİ ÇEKMİŞ

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi. 

MUHALİFLER: SAYILARLA OYNANDI
CHP yönetiminden gelen 'kurultay yok' açıklamasının ardından muhaliflerden de cevap gecikmedi. 'Çağrı heyeti basın açıklaması'nda kurultay yapmamak için sayılarla oynandığı ileri sürüldü. Açıklamada kısaca şöyle denildi:

"Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Mevcut MYK'nın değiştirilmesi sorunları bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Olağanüstü kurultay talebi sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir, bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır."

 

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