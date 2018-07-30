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CHP'li muhaliflerden ilk açıklama

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CHP'li muhaliflerden ilk açıklama
CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bu akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların 1 hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor. CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Gaye Usluer'den geldi.

Usluer twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında, delegelerden imza toplama süreci mesai saatinin bitimiyle sona erdi.

Parti içi muhalefet, 15 günlük sürenin sona ermesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir.

Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve umut kurultayına destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz" dedi. Toplanan imzaların en geç bir hafta içinde parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

CHP'de bir diğer muhalif isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de aynı mesajı paylaştı. 

632 İMZA İDDİASI

CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.

 

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