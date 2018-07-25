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CHP'li muhalifler: Kurultay için yeterli imzayı topladık

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CHP'li muhalifler: Kurultay için yeterli imzayı topladık
CHP'li muhaliflerden gelen açıklamada, "Kurultay için yeterli imzayı topladık." ifadesi yer aldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını bildirdi.

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz" dedi.

Görmek isteyen MYK üyelerinin istediği saatte imzaları görebileceğini belirtti.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.

 

 

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