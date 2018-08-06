CHP'li delegeler açlık grevine başladı

CHP'de muhaliflerin imza toplamaya başlamasıyla patlak veren kurultay krizi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren delegeler genel merkez önünde açlık grevine başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine CHP Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine başladı.

Açlık grevine başladılar

Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.

Açlık grevinde su ve sigara serbest!

Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor. Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor.

Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.