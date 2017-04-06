  • BIST 88.758
  • Altın 149,394
  • Dolar 3,7072
  • Euro 3,9503
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi

»
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
Kayseri'deki referandum çalışmaları sırasında alkollu olduğu belirlenen bir kişi Çetin Arık'a bıçaklı saldırıd girişiminde bulundu, partililer saldırganı polise teslim etti

Kayseri'nin Talas ilçesinde referandum çalışması yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a bir esnaf komando bıçağıyla saldırmak istedi. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın alkollü olduğu belirlenirken, suç aletinin ise 44-45 santimetre uzunluğunda, ucu açık komando bıçağı olduğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Necmettin Çuhadaroğlu'nun haberine göre CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, referandum çalışmaları kapsamında partisinin ilçe yöneticileriyle birlikte Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Arık'ın dükkanına girdiği akvaryumcu Abdullah A. (43) milletvekili ile tartıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekiline hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Abdullah A., elindeki komando bıçağıyla dükkan dışına çıkarak milletvekili Arık'a ve partililere saldırmak istedi. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan olay yerine gelen polise teslim edildi. Polis Abdullah A.'yı gözaltına alırken bıçağa da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının 0.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Suç aletinin ise 44-45 santimetre uzunluğunda kesici kısmı bulunan ve ucu açık olan komando bıçağı olduğu belirtildi. Milletvekili Çetin Arık ve partililer şikayetçi olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, olayı kınadıklarını, milletvekili Arık ve partililere saldıran zanlıyla ilgili şikayetçi olduklarını söyledi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da olay yeri ve ilçe emniyet müdürlüğüne giderek konuyla ilgili bilgi aldı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye çok sert sözler06 Nisan 2017 Perşembe 15:46
  • İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak06 Nisan 2017 Perşembe 15:30
  • Rusya'dan ABD'ye kimyasal silah yanıtı06 Nisan 2017 Perşembe 15:17
  • 72 saatlik ateşkes istendi06 Nisan 2017 Perşembe 15:15
  • Cumhurbaşkanı neyin müjdesini verdi?06 Nisan 2017 Perşembe 15:11
  • Bozdağ'dan 'kimyasal silah' açıklaması06 Nisan 2017 Perşembe 15:05
  • 250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması06 Nisan 2017 Perşembe 15:01
  • 'Doğan Medya Center'i işgal' iddianamesi kabul edildi06 Nisan 2017 Perşembe 14:58
  • Adliye'de gözaltı!06 Nisan 2017 Perşembe 14:57
  • 'O' 8 PKK'lı öldürüldü06 Nisan 2017 Perşembe 14:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim