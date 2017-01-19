CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Başbakan Yıldırım'ın "MHP'li bakanlar atanabilir" açıklamasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Muhtemeldir ki bu referandum sonunda olası bir hükümet söz konusu olduğunda MHP'ye de yer verilecektir. Anayasa teklifindeki iş birliğinin temel nedenlerinden birisi Başbakan tarafından açıklanmıştır" dedi.

Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Bingöl, Kayseri Hacılar ilçe örgütünün kundaklanmasıyla ilgili kişinin indirimsiz 8 yıl 2 ay cezaya mahkum edildiğini, 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi. Bingöl, "CHP'ye saldırmayı aklından geçirenlerin için umarım bu bir örnek teşkil eder" diye konuştu.

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birisinin FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alındığına ilişkin haberlerin de çokça kullanıldığını belirten Bingöl, bu korumanın, yapılan soruşturmalar neticesinde FETÖ ile bağının olmadığının tespit edilerek görevine iade edildiğini kaydetti. Bingöl, "Bir korumanın açığa alınması üzerinden partimizi ve Genel Başkanımıza yönelik suçlayıcı iddialar da çürümüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Başbakan, önümüzdeki hükümette MHP'ye bakanlık verilmesine dair açıklaması oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Başbakanın bu açıklaması çok iyi oldu. Anayasa teklifinin en başından itibaren yapılan iş birliğinin arka planında ne olduğu ortaya çıkmıştır ve sayın Başbakan samimi bir itirafta bulunmuştur. Muhtemeldir ki bu referandum sonunda olası bir hükümet söz konusu olduğunda MHP'ye de yer verilecektir. Anayasa teklifindeki iş birliğinin temel nedenlerinden birisi Başbakan tarafından açıklanmıştır. Bu aslında tahmin edilmeyecek bir olay değildi ama birinci derecede yetkilinin ağzından bunu kamuoyunun duymuş olması son derece önemli. Bizim ısrarla olduğumuz rejim değişikliğinin gerçekleşiyor olmasının, MHP'nin payında nasıl bir gerekçe yattığını hep birlikte görmüş olduk."

Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da gündemde" sözlerine üzerine Bingöl, "Saraydaki odanın (Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı), bu iş birliğine yönelik maddelerden biri olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir başka odayı herhalde Sayın Bahçeli kabul etmeyecektir" dedi.