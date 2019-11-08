CHP’Lİ BELEDİYEYE SGK HACİZ ŞOKU!

Kırşehir Belediyesi, 31 Mart’ta el değiştirmiş AKP'den CHP’ye geçmişti. AKP’li eski başkanın belediye personelinin sigortasını yıllarca ödemedi.

31 Mart seçimlerinde de belediye el değiştirip CHP'ye geçince SGK alacağı 7 milyon 300 bin lirayı hatırlayıp icra takibi başlattı. CHP’li Başkan Selahattin Ekicioğlu, borcu ödemek için belediyeye ait daireleri satışa çıkarmak istedi ancak SGK dairelere haciz işlemi başlattı. Başkan Ekicioğlu, “Yıllardır tahsil edilmeyen borçlar ne hikmetse şimdi istenmeye başladı" dedi.

Kırşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, zor şartlar altında hizmet yapmaya çalıştıklarını söyleyerek tasarrufla yaklaşık 462 milyon liralık borcu ödemeye çalıştıklarını dile getirdi. Ancak devlet kurumlarının belediyeyi çalıştırmama gibi bir gayreti olduğunu dile getiren Ekicioğlu, SGK’nın AKP döneminden kalan alacaklarını şimdi tahsil etmeye çalıştığını belirtti.

ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ?

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün, AKP'li başkan döneminden kalan 7 milyon 300 bin liralık alacağı için takibe başladıklarını ifade eden Başkan Ekicioğlu, “Bu borcu arsa satarak ödeyelim deyince de buna da engel olmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar alacağını tahsil etmeyen SGK, 7 Milyon 300 bin lirayı şimdi mi hatırladı da icra takibi başlattı? Bu borcu ödemek için ise TOKİ'deki dairelerimizi ihale ile satışa çıkardık. Ama kurum avukatlar aracılığı ile dairelere haciz koyarak satışı engelledi. Yani borcun ödenmesini de böylece engellemeye çalışıyorlar. Tabi ki borcumuz ödeyeceğiz” dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

“ART NİYETLİLER”

Bütün belediye meclis üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden CHP'li Ekicioğlu, “Art niyetleri olduklarını düşünüyorum. Şimdiye kadar peşine düşmedikleri arsa, bugün satılınca aynı milli emlak ve maliye gibi üzerine haciz koydurmasının zararı bizim değil Kırşehir’indir. Biz kimseyi karalamak ve ifşa etmek istemiyoruz ama kimse bu halka zarar verme hakkına da sahip değil. Hiç bir siyasi partiyi töhmet altında bulundurmak istemiyorum” diye konuştu.