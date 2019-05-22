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CHP'Lİ BAŞKANA SALDIRDILAR

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CHP'Lİ BAŞKANA SALDIRDILAR
BELEDİYEDEN ATILAN 2 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Manisa Alaşehir'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrıldıktan sonra belediyeden çıkışları verilen 2 kişinin saldırısına uğradı. Kolu kırılan Koç, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle kolu kırılan Başkan Yardımcısı Koç hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYEDEN ATILAN 2 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrılarak 19 Mayıs Caddesi'nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında belediyeden çıkışları verilen Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Koç'un yanına gelerek hakaretler eşliğinde bir anda saldırıya geçen 2 saldırgan tekme ve yumruklarla Koç'u darp etti.

"BU İŞ BURADA BİTMEDİ"

Saldırı nedeniyle Koç yere düşerken, Mustafa C. ve Mehmet Y. Başkan Yardımcısı Koç'u darp etmeye devam etti. Koç'a gerçekleştirilen saldırı sırasında iki saldırganın "Bu iş burada bitmedi" dediği öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yardımcısı Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Koç'un kolunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırıyı lanetlediğini belirterek saldırının tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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