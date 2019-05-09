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CHP'den YSK'ya tepkiler durulmuyor!

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CHP'den YSK'ya tepkiler durulmuyor!
CHP, İstanbul'un 39 ilçesinde yerel seçimin ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP, İstanbul'un tamamında seçimlerin yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ya yaptı.

Başvuru dilekçesinde, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

'BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE İPTAL EDİLSİN'

Partinin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'dan tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.

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