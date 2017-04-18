CHP’den YSK’ya referandumu iptali başvurusu

CHP, referandumu tartışmalı hale getirmekle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu’nun kapısını çaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger YSK'ya gelerek yetkililerle görüştü ve resmen başvurusunu yaptı. CHP ve Vatan Partisi'nin çağrısıyla YSK'ya akın ede

YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasının yasaya aykırı olduğunu savunan CHP, referandumun iptali için harekete geçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, “İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu’ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi” dedi.

CHP’li Aksünger, beraberindeki partili grupla YSK’ya geldi. Burada, YSK Başkanı Güven ile görüşen CHP’li heyet, çıkışta açıklamalarda bulundu. Bugün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, “Tam hukuksuzluk alanındaki itirazlarımızı yapacak arkadaşlarımız. Öğleden sonra dilekçelerimiz buraya ulaşacak. Bugün aslında bizim nelere itiraz ettiğimizi, teknik anlamda nelere itiraz ettiğimizi konuştuk. Yüksek Seçim Kurumu mutlaka toplanacak ve bir karar verecek bu konuyla ilgili. Bizim birinci amacımız bize göre, şaibe şüpheleri çok yüksek olan çok önemli 3, 4 tane konu var ki, bunların sonuçlandırılması nihayeti var. Bizim önemsediğimiz en önemli konu seçim günü yapılan ve bizim itiraz ettiğimiz kanunsuzluklar. Bunlar teknik olarak sorunların dışındaki konular bizim açımızdan. Doğu Ve Güneydoğu’da yaşanmış bir sürü sıkıntı var, bunlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını belgelemiş durumundayız. Binlerce sandıkta şikayet edeceğiz, suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

“İNSANLARIN KAFASINDA SORU İŞARETİ VAR”

CHP’li Erdal Aksünger, ayrıca insanların kafasında soru işaretleri bulunduğunu savunarak, şunları söyledi: “Biz toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Biz sadece ‘Hayır’ın hakkını aramak için buraya gelmedik. Tüm herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Ben biraz önce Çankaya’da 240’ın üzerinde ‘Hayır’ çıkan sandıkta bu şekil sorunu olan özellikle mühürsüz olduğu için söylüyorum onlarında iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Yani biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik. Ama görüyoruz ki şu anda ortada ciddi bir baskı var. Devlet gerçekten şu anda millete karşı baskı halinde. Bizim gördüğümüz o. Bu referandumunda bir vesileyle şaibe, gölge düşmüş noktaların hepsini aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulundan gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi” Öte yandan YSK önünde toplanan ve referandumun iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, ellerindeki dilekçelerle uzun kuyruklar oluşturarak, bina girişinde bekleyişlerini sürdürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da ilerleyen saatlerde seçimlerin iptali için başvuruda bulunacağı bildirildi. Öte yandan CHP’nin grup toplantısı sonrası çok sayıda vekilin de Tezcan’a eşlik etmek için YSK’ya gideceği bildirildi.

VATANDAŞLAR DİLEKÇE KUYRUĞU OLUŞTURDU

Referanduma düşen şaibenin ardından YSK önünde toplanan vatandaşlar referandumda yaşanan usulsüzlüklere itiraz etmek için dilekçe kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar dilekçelerini vermek için YSK önünde sıraya girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren itiraz dilekçesi vermek için toplanan vatandaşların, polis tarafından uzaklaştırılmak istenmesi ise gerginliğe neden oldu.

TANAL VE CANDAN DA YSK’DA

YSK binası önüne gelen CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal emniyet yetkilileri ile görüşerek vatandaşların YSK önünde kalmasını sağladı. Aralarında TMMOB yöneticilerinin de bulunduğu grup, YSK'ya itiraz dilekçelerini vererek referandumun iptalini istedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da başvuru yaptı ve “YSK dilekçelerimizi kabul etti ve bize damgalı alındı numarası verdi. Demek ki damga gerekiyor. En ufak belgede bile bu bir gerekli. Bunun kanıtı elimdeki belge” dedi.

BİR BAŞVURU DA VATAN PARTİSİ’NDEN

Ankara’da Vatan Partisi üyesi bir grup, anayasa değişikliği referandumunun iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve beraberindeki bir grup partili, YSK’ya gelerek, burada referandumun iptali için başvuruda bulundu. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, “Vatan Partisi olarak bira önce Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduk. Ben Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak durumu kendilerine arz ettik. Başvurumuzun özü referandumun iptal edilmesidir. Dayanağımız Yüksek Seçim Kurumu’nun oy sayım ve dökümü sırasında aldığı kararlardır. Gerek referandum öncesinde yani 16 Nisan’a giden süreçte ve gerekse 16 Nisan günü sergilenen uygulamalar halk oylamasının meşruiyetini ortana kaldırmıştır. Niçin bugün başvuruda ifade ettiğimiz gibi, 16 Nisan günü sandıklar açılırken daha sayımlara başlandığı aşamada YSK Başkanınca yapılan ve internet sitesinde yapılan duyuru sandık kurullarına iletilen karar, gerekçeli karar yazılmış ve açıklanmış dahi değil” diye konuştu.

“İPTAL EDİLMESİ HUKUKSAL BİR ZORUNLULUKTUR”

Referandumun iptal edilmesinin hukuki olarak zorunlu olduğunu iddia eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz, “YSK yasalara rağmen yasalara aykırı karar almaya yetkili değildir. Yasaları değiştirme yetkisi yoktur. Yasalar çiğnenmiştir, suç işlenmiştir. Dolayısıyla referandumun iptal edilmesi hukuksal bir zorunluluktur” dedi.