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SON DAKİKACHP'den Son Dakika Kurultay Kararı!

CHP'den Son Dakika Kurultay Kararı!

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CHP'den Son Dakika Kurultay Kararı!
CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Olağan Kurultay'ı ertelediklerini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) corona virüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi.

Bir açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Corona virüsü nedeniyle yeni bir normalle karşı karşıyayız. Buna uygun tedbirleri almak zorundayız. Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulumuz, tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir” dedi.

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