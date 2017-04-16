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CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor

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CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger yapılan referandumda manipülasyon yapıldığını, 'oy hırsızlığını' temeli atılıyor' dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in açıklaması şu şekilde:

Hiçbir arkadaşımız sandık başını ve ilçe seçim kurulundaki son rakamlar girene kadar ayrılmasınlar. Sabaha kadar buradayız. Şunu bilsinler ki eninde sonunda hakkımızı alacağız. Millet kazanacak, kendini devlet zannedenler kaybedecek. İstediği kadar balkon konuşması yapsınlar., geçersizdir.

YSK'nın meşruiyeti tartışılır. Sonuçlar alınana kadar kimse görev yerini terketmesin. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Tercih yerine evet mühprü verildi. Bunu yapan hukukçular ve hakimler. %37 sandığa itiraz ettik, bu sayı %60'ı bulacak. İhlallerin hepsini not ettik. Gözlemcilerle konuşuyoruz. YSK devletin gözetiminde ve kendi devletinin gözetimini yapıyor. Anadolu Ajansı manüple üzerine kurulmuş. Seçim bitmedi. Kimse İlçe Seçim Kurullarından ayrılmasın. Biz de burada sabaha kadar sonuçları takip edeceğiz.
Genel Başkanımızla birazdan konuşacağız. Birazdan muhakkak bilgi vereceğiz.

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