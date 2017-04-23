CHP’den sert muhalefet kararı!

CHP TBMM Grubu, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 6.5 saat sürdü. Mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla seçimleri

Halk oylamasından çıkan sonuçları ve YSK'nın tutumuna karşılık nasıl bir yol izleneceği ile ilgili olarak yetkili kurullarını toplayan CHP, ilk olarak Meclis gurubunu bir araya getirdi. Yaklaşık 6.5 saat süren milletvekillerinin kapalı toplantısında, Yeni anayasa sonrası çıkarılacak uyum yasaları çalışmalarına katılıp katılmayacağı tartışılan CHP'den “Meclis'i terk etmeme ve sert muhalefet” kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda 45 milletvekili söz aldı ve referandum sürecine, partinin tutumuna ilişkin görüşlerini aktardı. Milletvekillerinin Parti Sözcüsü olarak Selin Sayek Böke'nin ‘Sine-i millet' açıklaması ve ardından Grup Başkanvekili Levent Gök'ün ‘böyle bir karar yok' açıklamasının partinin bölündüğü izlenimini yarattığı eleştirisini dile getirdiği belirtildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun referandum sonrası yapılan bütün açıklamaların kendi bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını belirterek, “Böke'nin yaptığı açıklamanın bütününde bir sorun yok. Gelen soru üzerine böyle bir açıklama yapması bu yorumlara neden oldu. Yandaş medya konuyu çarpıttı. Kendisi bir toplantıda olduğu için benim talimatımla Gök konuya açıklama getirdi” dediği belirtildi.

“Biz halka verdiğimiz sözü tuttuk ve sandığa sahip çıktık ama onlar YSK'yı çaldılar. Mühürsüz oyların geçerli sayılması ve iptal başvurusuna ilişkin üyelerin verdiği kararlar tarihimizde kara bir leke olarak kalacak” değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Meclis'i terk etmeyeceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun üç grup başkanvekiline ve milletvekillerine anayasa değişikliği görüşmelerinde olduğu gibi “dili bozmadan, ayrıştırmadan, oy veren tüm kesimlere sahip çıkacak şekilde, sert muhalefet etme” talimatı verdiği belirtildi. Milletvekillerine iki ay içinde bölgelerine giderek teşekkür ziyaretlerinde bulunmasını ve ‘meşruiyet sorunun halka anlatması' talimatını veren Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'i terk etmeyeceklerini belirttiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun “Evet oyunu verene de hayır oyunu verene de sahip çıkacağız. Kılıçdaroğlu'nun, “Meclis'te kararlı bir mücadele yapacağız. Ser olmayan bir dille sağlam muhalefet edeceğiz. Konuşma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Engellemelere aldırış etmeyeceğiz. Sen TBMM başkanı olarak kimseye sözün geçmiyor, görevini yerine getiremiyorsun. Benim konuşma süreme karışamazsın. Anlaşma, uzlaşma hiçbir şey olmayacak” dediği öğrenildi.

Öte yandan yakın bir zamanda “Demokrasi ve adalet mitingleri” olabileceğini belirterek, CHP olarak kimseyi sokağa davet etmediklerini vurguladığı öğrenildi. Ancak tabanın sokağa çıkması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerde o kişilere sahip çıkılması kararı alındı. Kılıçdaroğlu'nun “Biz devleti yönetmeye talibiz, sokaklarda işimiz olmaz. Tüm hukuki ve demokratik haklarımızı kullanacağız” dediği kaydedildi.