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CHP'DEN O FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ GELDİ

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CHP'DEN O FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ GELDİ
İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa eksiğiz" dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs töreni dolayısıyla çekilen kareyi eleştirerek "Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa eksiğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri dolayısıyla çekilen kareyi eleştirerek "Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa eksiğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, görkemli törenlerle kutlandı.

Samsun'da Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi katıldı. Liderler, Bandırma Vapuru'nun önünde fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN PAYLAŞTI

Fotoğrafın ardından liderler Twitter üzerinden de mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler karesini sosyal medyada paylaşıp"Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım" ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK: AYNI GEMİDEYİZ

Liderin birlikte yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Doğu Perinçek, "Aynı Gemideyiz" mesajını ekledi.

KARAMOLLAOĞLU: BİRLİKTE GÜZELİZ

Karamollaoğlu ise sosyal medyada "Farklı düşüncelere sahip olsak da Türkiye için birlikte güzeliz. Hep beraber güzel yarınlara" mesajıyla liderlerin birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

DESTİCİ: DEVLETİMİZ İÇİN BİR OLACAĞIZ

Destici de "Partilerimiz, Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, bakış açılarımız, hatta ideolojilerimiz farklı da olsa İhtiyaç hasıl olduğunda Devletimiz için, Ülkemiz için, Milletimiz için, #19Mayıs ve #MilliMücadele Ruhuyla "Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız" mesajıyla birlik fotoğrafını paylaştı.

CHP'Lİ VEKİL: MENZİLE ULAŞAMAYIZ

CHP Milletvekili Bekaroğlu, sosyal medyada "Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa/alamıyorsa eksiğiz, menzile ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

 

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