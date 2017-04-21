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CHP'den mühürsüz pusulalarla ilgili yeni hamle!

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CHP'den mühürsüz pusulalarla ilgili yeni hamle!
CHP, YSK'nın mühürsüz oy kararının iptalini isteyecek

CHP, YSK'nın referandum kararına ilişkin bugün Danıştay'da dava açacak. 

CHP’li Tezcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay’da dava açıyoruz. Ayrıca dava sonuna kadar halkoylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz. Avukatımız Atilla Kart bugün Danıştay’a dava dilekçesini verdikten sonra saat 16.00’da YSK önünde gerekli açıklamaları yapacaktır. İster Hayır ister Evet demiş olsun oy kullanan 49 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.

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