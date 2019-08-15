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CHP'DEN MECLİSTEKİ PARTİLERE YENİ YARGI PAKETİ ÇAĞRISI GELDİ!

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CHP'DEN MECLİSTEKİ PARTİLERE YENİ YARGI PAKETİ ÇAĞRISI GELDİ!
Yargı paketinin yeni yasama yılında ele alınması beklenirken CHP, TBMM'de grubu ve temsilcisi bulunan tüm partileri Adil Yargılama Hakkı konusunda gerçekleştireceği toplantıya davet etti.

SonDakika.com'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılının başında Meclis'e gelmesi beklenen yargı paketi konusunda toplantı yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun koordine edeceği toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, BBP ve TİP çağrıldı.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP'nin Adalet Komisyonu üyelerinin katılımıyla, yargı reformuyla ilgili "Adil Yargılama Hakkı" konusunda 18 Ağustos'ta İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi davet edilirken, Adalet Bakanlığı'na da toplantıya katılması için davet gönderildi.

 

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