CHP'den Mansur Yavaş'a flaş tepki

CHP Genel Başkanı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başta Ankara'da Mansur Yavaş ile ilgili olmak üzere ortak aday görüşmeleri yaparken, parti içinden Mansur Yavaş'a eleştiri geldi.

2014 yılında CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı olan ama az bir farkla seçimi kaybeden Mansur Yavaş'ın Mart 2019'da CHP'den aday gösterilmesine CHP içinden tepki geldi.

CHP Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen, "Yakandaki rozeti çıkar diyenle ben yüremem" dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında paylaşılamayan isim haline gelen Mansur Yavaş'ın "rozetsizlik" çağrısı yapmasını eleştiren Haluk Pekşen, turkiyegundemi.com'a şu açıklamayı yaptı:

"'Yakamızdaki rozeti çıkaralım.' Niye çıkaralım bu rozeti? Atatürk taktı. Altı ok var bu rozette. Bunu diyenle yürümem ben. CHP seçim dönemlerinde muhafazakarlık tuzağına düşüyor.

CHP 1973’te muhafazarlık yaparak mı iktadar oldu. Muhafazakarlık yaparak CHP iktidar olamaz. Bu kez de o tuzağa düşmemeli. CHP Atatürk ilkelerinden uzaklaştıkça bir şey yapamaz.

CHP’nin kurucu ilkelerine dönmesi gerekir. CHP kurucu ilkelerine dönerek iktidar olur. Karma ekonomiye dönmeli. Misakı milli, ulus devlet demeli."

ATATÜRK'E SALDIRILAR

Pekşen, son günlerde Atatürk'e yönelik saldırılarla ilgili olarak, "fotoğrafı zorlamaya gerek yok, herşey çok net" dedi. Pekşen, Atatürk'e saldırıların arttığı dönemde CHP'nin kurucu ilkelerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Atatürk’e saldırılar, artık devleti tümüyle ele geçirdiklerini düşündükleri için içlerindekini gerçekleştireceklerine inandıkları için oluyor. Artık zamanı geldi diyorlar. 'Demokrasi araçtır' dememişler miydi? Şimdi artık istediğimizi yaparız diye düşünüyorlar. Parti iktidarı diye bir şey yok. Tek kişinin iktidarı var. 2023 hedefinden sözediyorlar. Bizim bilmediğimiz ne var bu hedefte?Biz de parti olarak muhafazakarlık tuzağına düşmemeliyiz."