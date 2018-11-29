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CHP'den İYİ Parti'ye: İki değil dört verelim

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CHP'den İYİ Parti'ye: İki değil dört verelim
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya CHP ile İYİ Parti arasında süren ittifak görüşmelerinde anlaşmazlık çıktığını yazdı. İYİ Parti Ankara ve Antalya ısrarı sürerken, CHP ise İYİ Parti'ye Denizli, Manisa'nın yanı sıra Kayseri ve Konya'yı da önerdi.

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden müzakereler istenilen düzeyde gitmiyor. İYİ Parti, Antalya’yı aşılmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki ısrarını devam ettiriyor.

CHP’den Bülent Tezcan ile İYİ Parti’den Koray Aydın arasında devam müzakerelerde son durum ne? Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, görüşmelere lişkin parti yöneticilerinden edindiği bilgileri bugünkü yazısında aktardı. CHP'nin Ankara ısrarından vaçgeçmediğini ifade eden yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

CHP: İKİ DEĞİL DÖRT VERELİM

"CHP’nin etkin ve yetkin ismi, “İYİ Parti bizden Ankara ve Antalya’yı istiyor ama biz onlara iki değil, dört yeri öneriyoruz” dedi ve ekledi:

“İYİ Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz…”

KAYSERİ VE KONYA’YI DA VERELİM

CHP’nin etkin ismi görüşmeler sırasında bu durumu İYİ Parti’ye de ilettiğini vurguladı ve devam etti:

“MHP’nin herhangi bir yeri alamadığı seçim sonucunda İYİ Parti'nin 3 büyükşehri kazanma potansiyeli var. Hele ki Denizli ve Manisa’yı kesin alır. Denizli’de 180 bin CHP’nin, 111 bin de İYİ Parti’nin oyu var, kazanmama ihtimali yok. Trabzon’u da İYİ Parti’nin alma şansı yüksek. Zaten donanımlı bir ismi Prof. Dr. Atakan Aksoy’u aday olarak çıkardı, bizim de desteğimizi alır. Kayseri ve Konya’da da biz aday çıkarmayıp, İYİ Parti’ye destek veririz, oralarda da oyunu arttırır, hatta bu iki büyükşehrin bazı ilçelerini alabilir…"

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