  • BIST 87.186
  • Altın 247,320
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ PARTİ KURUYOR

»
CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ PARTİ KURUYOR
CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Musul Başkonsolosluğu görevini yürütürken DEAŞ tarafından kaçırılan, Türkiye'ye döndüğü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından anlından öpülerek karşılanan Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için kolları sıvadı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşen ve sonrasında CHP'den ihraç edilen Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Yeni bir parti mi kurulacak?" sorusuna "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak" yanıtını vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İSTİSMARDA 3. SIRADAYIZ29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:18
  • SEN ÖNEMLİSİN29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:34
  • LÜKS ARAÇ DEHŞET SAÇTI29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:13
  • SEVGİLİSİ İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:33
  • KİRACISINI "SANA TECAVÜZ EDERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:30
  • 90'LARIN ASİ ROCK'CISI KÖYDE GÖRÜNTÜLENDİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:28
  • BAHAR CANDAN ÜSTSÜZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:25
  • KOMEDYEN NAGEHAN ALÇI'YI NASIL TİYE ALDI29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
  • ATHENA GÖKHAN BURHAN KUZU'YU YALANLADI29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
  • CEM UZAN'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim