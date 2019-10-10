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SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

CHP’DEN HÜKÜMETE İKİ ÖNEMLİ TAVSİYE!

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CHP’DEN HÜKÜMETE İKİ ÖNEMLİ TAVSİYE!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1.5 saat süren MYK toplantısında Barış Pınarı Harekatı ele alındı.CHP, Suriye ile dolaysız diyalog kurulması ve ABD Başkanı Trump'a tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

CHP’nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği vurgulanan MYK’de, Trump’ın, Türkiye’yi “cezalandırmaya dönük” tavrının ise kabul edilemez olduğu belirtildi. Hükümet kanadının, Trump’ın tutumuna yönelik “bir devlet tepkisi” göstermesi gerektiğinin altı çizilen MYK’de, Trump’ın farklı açıklamalarla dünya nezdinde Türkiye’nin onurunu zedelediği vurgulandı.

ŞAM İLE ARACISIZ DİYALOG ÖNE ÇIKTI

CHP’den daha önce yapılan açıklamalarda da sürekli gündeme gelen Şam yönetimi ile doğrudan temas kurulması konusunun, MYK’de de detaylı olarak ele alındığı öğrenildi. Şam ile kurulacak diyaloğun şu an için çok önemli olduğu belirtilen MYK’de, dünyada YPG’yi terörist olarak kabul eden iki ülkeden birinin Türkiye, diğerinin ise Suriye olduğu dile getirildi.

Hem harekat hem de sonrası için Şam yönetimi ile mutlaka aracısız irtibat kurulmasının önemine vurgu yapılan MYK’de, harekat bölgesinde bulunduğu belirtilen 100 bin DEAŞ’lı teröristin asıl muhatabının Suriye yönetimi olduğunun altı çizildi.

SÜREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMALI

MYK’de, harekatla ilgili dezenformasyonu önlemek için hem hükümet hem de askeri yetkililerin, düzenli bilgi aktarmasının önemine de işaret edildiği belirtildi. MYK’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekatla ilgili bilgi vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aramasının da konuşulduğu öğrenildi. MYK’ye konuşmayla ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu’nun, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, askerlerin sağ salim dönmesi temennisinde bulunurken, “Allah yar ve yardımcımız olsun” dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da askerlerin morallerinin çok yüksek olduğunu ve harekatın planlandığı şekilde başarıyla sürdürüldüğünü söylediği ifade edildi.

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