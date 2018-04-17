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SON DAKİKATÜSİAD'dan Erken Seçim Açıklaması!

CHP'den Hodri Meydan

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CHP'den Hodri Meydan
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çağrısına CHP'den ''Hodri m

Bahçeli "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çağrısına hükümet ve muhalefet partilerinden yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Bahçeli'nin erken seçim çağrısı için ''hodri meydan her zaman varız'' yanıtını verdi.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

"Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz''

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