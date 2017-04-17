CHP'den 'gizli sayım' iddiası!

'TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK'

'MAÇ BAŞLADI KURALLAR DEĞİŞTİ'

BU VİDEOYU ÖRNEK GÖSTERDİ (VİDEO)

'ASLOLAN BU SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİDİR'

CHP OLARAK İLK ÖNCE SÜRELİ OLAN İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ

Tezcan,dedi. Tezcandiye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Tezcan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı...Bu anlattıklarımızın içerisinde hem hukuk, hem siyaset var. Mücadele hem hukuk hem siyasi alanda yürüyecektir. Tabi ki demokratik zeminde yürüyecektir. CHP olarak ilk önce süreli olan itirazlarımızı yapacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Bu söylediğimiz her şeyde eş zamanlı olarak bir siyasi çıkışın göstergesidir.Eş zamanlı yapacağız. Hem ilçelerdeki kurullara itirazımızı yapacağız, YSK’ya eş zamanlı itirazımızı yapacağız. Anayasa yargısı ve AİHM yargısı dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz.O zaten bir karar değil, bir tespittir, delildir. YSK gizli sayım ilkesine aykırı uygulamaların olduğunu tespit etmiş ve bu tespit üzerine tüm Türkiye’deki seçim kurullarına kendi iç yazışmasından bunu çekmiştir. Bunun inkarı mümkün değildir.Hazırlığımızı yapıyoruz, tamamladığımızda yapacağız.