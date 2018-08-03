CHP'den Flaş kurultay açıklaması

CHP'den imza tartışmaları ile ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada kurultay için yeterli imza toplanamadığı belirtildi. Ayrıca 6 Ağustos pazartesi günü genel merkezden resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

CHP’de muhalifler topladıkları imzaları dün Genel Merkez’e teslim etti. Muhalifler, noter tasdikli 630 imzaya ulaştıklarını duyurdu.

CHP yönetiminden bugün yapılan açıklamada ise olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığı ifade edildi.

'İMZA SAYISI 605'E DÜŞTÜ'

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi.

Böylece imza sayısının 605’e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadığı vurgulandı.

'İMZALARINI GERİ ÇEKTİLER'

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.