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CHP'DEN EMİNE BULUT'UN KATİLİNE, "ASLAN PARÇASI" DİYEN BAŞKANA DAVA!

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CHP'DEN EMİNE BULUT'UN KATİLİNE, "ASLAN PARÇASI" DİYEN BAŞKANA DAVA!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımı yapan Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade ederek, "Katile aslan parçası ve kahraman diyen, kadın cinayetlerini meşrulaştıran ve azmettiren bu kişinin bir an önce adalet karşında en ağır cezayı alması gerekiyor" diyerek, Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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