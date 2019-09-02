CHP'DEN DİYANET'E, "SARAY" ÜZERİNDEN TEPKİ!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Diyanet'e Beştepe üzerinden yüklendi.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Diyanet, cuma hutbesinde millet dedi, haysiyet dedi, vatan dedi zillet demeyi unutmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hutbede geçirmedi. 30 Ağustos'ta Atatürk'e uygulanan sansür aslında tek olay değil. 15 Mart'ta da Atatürk'ü tek cümle olsa dahi anmadı. 10 Kasım'da bir rahmet dahi dilenmedi.

Bu milletin ortak değeri üzerinden kin ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlar cübbelerini derhal çıkarsınlar. Koltuklarımızda otururuz diyorlarsa, sorumluluk onu oraya atayan Saray'a aittir. Saray bu kendini bilmezleri, bu makamda bir dakika bile tutarsa bu suça ortaktır.