  • BIST 98.518
  • Altın 284,825
  • Dolar 5,8049
  • Euro 6,3643
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE DEPREM!

CHP'DEN DİYANET'E, "SARAY" ÜZERİNDEN TEPKİ!

»
CHP'DEN DİYANET'E, "SARAY" ÜZERİNDEN TEPKİ!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Diyanet'e Beştepe üzerinden yüklendi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 
Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:
Diyanet, cuma hutbesinde millet dedi, haysiyet dedi, vatan dedi zillet demeyi unutmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hutbede geçirmedi. 30 Ağustos'ta Atatürk'e uygulanan sansür aslında tek olay değil. 15 Mart'ta da Atatürk'ü tek cümle olsa dahi anmadı. 10 Kasım'da bir rahmet dahi dilenmedi.
Bu milletin ortak değeri üzerinden kin ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlar cübbelerini derhal çıkarsınlar. Koltuklarımızda otururuz diyorlarsa, sorumluluk onu oraya atayan Saray'a aittir. Saray bu kendini bilmezleri, bu makamda bir dakika bile tutarsa bu suça ortaktır. 

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP'DEN DİYANET'E, "SARAY" ÜZERİNDEN TEPKİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
  • ERDOĞAN'IN İHRAÇ ÇIKIŞINA, DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:45
  • DİJİTAL YAYINLARA RTÜK DENETİMİ GELİYOR!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
  • ANKARA BAROSU'NDAN, ANITKABİRLİ ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  • KİM KARDASHİAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SEVGİLİ İDDİASI GELDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
  • MEMURA ZAM ORANI BELLİ OLDU!02 Eylül 2019 Pazartesi 15:05
  • İMAMOĞLU, İSPARK'LA İLGİLİ TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
  • SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI, DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI ALDI!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:49
  • YAŞAR İPEK'TEN, SEREN SERENGİL'E YENİ CEVAP GELDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
  • DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR'I VURDU!02 Eylül 2019 Pazartesi 14:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim