CHP'DEN DAVUTOĞLU'NUN İSTİFASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA!

Ahmet Davutoğlu dün düzenlediği basın toplantısında AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı. İstifaya ilşkin CHP'den açıklama geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kayseri’nin İncesu ilçesinde düzenlenen 26’ncı İncesu Kültür ve Üzüm Festivali’ne katıldı.

Festival sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, AKP'den ihracı istenen eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, partiden istifası hakkında "Bu toplum artık sorunların çözülmesini istiyor. Ahmet Davutoğlu, bu çöküşü gördü” dedi.

CHP’li Kaya Davutoğlu'nun istifası ile ilgili şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nden sadece Ahmet Davutoğlu istifa etmedi. Hemen her ilde insanlar istifa ediyor. Belli ki sorunlar çözülememiştir. Bizim insanımız bir partiye körü körüne bağlanmaz. Çözüm varsa devam eder, çözüm yoksa terk eder. Biz siyasetçilerin bir kez daha ders alması gerekiyor.

Toplumun derdine derman olmaya bakacağız. Kendi çizdiğimiz sınırlar içinde kalmayacağız. Acaba parti mi kuracaklar, onu bilmiyoruz. Bu toplum artık sorunların çözülmesini istiyor. Ahmet Davutoğlu, bu çöküşü gördü."