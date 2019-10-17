CHP’DEN ÇOK SERT MEKTUP AÇIKLAMASI: BU MÜSVEDDE SAHİBİNE DERHAL GERİ GÖNDERİLMELİDİR!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili olarak, "Bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik demek açıkçası milletimizi kandırmaktır. dedi.

Öztrak, Bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir. " diyerek şu açıklamayı yaptı.edi.

“Dün gece 219 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerinde daha bugüne kadar hiç görmediğimiz büyük bir rezaletle karşı karşıya kaldık. ABD Başkanı Trump’ın 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği kağıt parçası doğrudan Beyaz Saray tarafından da sızdırıldı.

Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı bu kağıt parçasında diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaretler var. Bu kağıt parçasının muhatabı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bu hakaretlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir hadsizliği küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir bugün de etmemelidir. Trump bu küstah üslubu kullanma cesaretini nereden almaktadır?

Bu kağıt parçasında 3 husus dikkat çekmektedir: Birincisi Trump’ın ver demesi üzerine Saray’ın adalet ve siyaseti karıştırarak Papaz Brunson’ı Oval Ofis’e göndermesidir. İkincisi Saray iktidarının ekonomiyi borca batırarak ‘dolarkolik’ hale getirmesi ve döviz rezervlerinin tüketilmesi neticesinde ülkemizin dışarıdan gelecek ekonomik tehditlere karşı savunmasız kalmasıdır. Önce borç verenler şimdi bize ders vermeye kalkmaktadırlar. Trump’ın ‘ekonominizi yıkarım’ tehditlerinin arkasındaki neden budur. Üçüncüsü Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığana soyunmuş olmasıdır. Bu görevi veren dış güçler şimdi Erdoğan’a PKK’nın Suriye’deki başıyla pazarlık masasına otur demektedirler. Bu kağıt parçasının ekinde Suriye’deki terör örgütünün bir de ABD Başkanı’na yazdığı paçavranın da yer aldığı anlaşılmaktadır. ABD Başkanı ve hükümetinin Suriye’deki teröristlerle mektup arkadaşlığı yaptığı anlaşılmaktadır. Umarız ve bekleriz ki Erdoğan Trump’ın bu müsveddenin ekinde yer alan terör örgütüne ait paçavrayı ciddiye alıp okumamıştır.

Bu olan bitenler iki ülke arasında 1952’den beri mevcut olan müttefiklik hukukuna hiçbir şekilde sığmamaktadır. Buna hak ettiği yanıt verilmediği sürece Trump’ın küstahlığı daha da artacaktır. Trump’ın bu küstah mektubundan 4 gün sonra Erdoğan’ın çıkıp bu küstahlığı nükte olarak, şaka olarak görmek istiyorum demesi açıkçası çok ağrımıza gitmiştir. Bunu kabul edemeyiz. Bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik demek açıkçası milletimizi kandırmaktır. Bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Bu müsvedde sahibine derhal geri gönderilmelidir. Geldiği adrese ABD başkan yardımcısı ile ofise geri gönderilmelidir. Erdoğan’ın ABD’ye adım atmaması gerekir. Bu büyük millet hiçbir egemen gücün hadsizliğine pabuç bırakmayacak birikime sahiptir”